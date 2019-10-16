بدء الاستعدادات لتنظيم «كرنفال ليبيا» في بنغازي

أعلن الفنان محمود عبد الهادي عن بدء الاستعدادات لتنظيم «كرنفال ليبيا» خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة بنغازي، بمشاركة أكثر من 20 فنان وإعلامي ليبي.

وقال مشرف عام الكرنفال محمود عبد الهادي لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «كرنفال ليبيا هو مهرجان فني ثقافي وطني لابراز عادات وتقاليد كل مدينة في ليبيا ورسالة للعالم بان ليبيا أرض السلام وكلنا يد واحدة بالثقافة والتراث الليبي، وأن ليبيا تستعيد مكانتها بجهود أبنائها وشبابها، المحافظة على التراث الليبي الأصيل والعادات والتقاليد والثقافات المختلفة».

وأضاف: «سيقوم الضيوف بتمثيل مدنهم سواء بالزي الليبي التقليدي، وأنواع من الأطعمة الشعبية الليبية ، والصناعات التقليدية اليدوية».

وتابع قائلاً: «ستنطلق خلال اليوم الأول مسيرة (أرض السلام) من فندق تبستي وصولا إلى المنارة ثم تعود المسيرة لنقطة الانطلاق».

ولفت عبد الهادي إلى أن المسيرة سوف يشارك فيها «أكثر من 200 شخص يرتدون الملابس الليبية التقليدية من مختلف المدن والمناطق»، بالإضافة إلى «الخيالة من الفرسان وعناصر من الجيش والشرطة النسائية والبحرية ورجال المرور».

كما سيشارك في هذه المسيرة «الكشاف والأطفال والمعلمين ومصابي السرطان والأطباء وذوي الاحتياجات والمحاميين والمهندسين وشباب الهلال الأحمر والاسعاف والفنانين وشباب الدراجات النارية ومجموعة من السيارات الكلاسيك».

وعن باقي أيام «كرنفال ليبيا» قال عبد الهادي: اليوم الثاني سوف يخصص لـ«عروض الزي الليبي التقليدي والاشغال اليدوية المختلفة والأكلات الشعبية الليبية»، أما في اليوم الثالث سيكون موعد الجمهور مع «فقرات غنائية ليبية تراثية وإقامة عرس ليبي كامل بالطريقة التقليدية وزفة بنغازية متكاملة».

وأشار عبد الهادي إلى أن «رئيس الكرنفال الإعلامي ربيع المسلاتي والمدير التنفيذي سلوى المقصبي»، بالإضافة إلى عدد من «اللجان المنظمة والفنية والتحكيم وغيرها».