زاوية «موديرن لوف» تتحول لمسلسل تلفزيوني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 04:03 مساء
الممثلة آن هاثاواي بالعرض الأول لمسلسل "موديرن لوف" في نيويورك (أ ف ب)

ستتحول قصص الحب التي كانت تروى في زاوية أسبوعية بعنوان «موديرن لوف» في مجلة «نيويورك تايمز» الأميركية لمسلسل تلفزيوني من إنتاج «أمازون».

وكانت القصة الأولى التي تُروى بعنوان «شي دامبت مي» أو «هجرتني» في أكتوبر 2004، ومنذ ذلك الحين، تتالت القصص ووصل عددها إلى ما يقرب من 800 قصة أخرى تتمحور حول شخصين كانا في علاقة سابقة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي العام 2016، ازدادت شعبية هذه القصص القصيرة المكتوبة من جانب الأشخاص الذين عاشوها بعدما أُطلقت تدوينات صوتية أو بودكاست، لدرجة أن دانيال جونز المسؤول عن هذه الزاوية قال إنه كان يتلقى سنويًّا ما بين 8 آلاف و9 آلاف مقال، لينشر منها 52 فقط.

وسيعرض المسلسل التلفزيوني على منصة «أمازون برايم» وهو مثال جديد على التنويع الذي تقوم به «نيويورك تايمز» بعد التدوينات الصوتية الناجحة «ذي دايلي» والوثائقي التلفزيوني «ذي ويكلي».

ويركز هذا المسلسل على الحب الرومانسي سواء باختيار القصص الثماني أو باختيار المخرج الإيرلندي جون كارني المعروف بأفلامه الخفيفة المتفائلة مثل «سينغ ستريت»، وقال دانيال جونز: «بعض القصص حزينة جدًّا ولم يرد المنتجون اختيارها».

ورغم تعقيدات بعض المواضيع مثل الاضطراب الثنائي القطب أو وفاة الشريك أو تبني زوجين مثليين طفل، يمر بريق أمل عبر هذه القصص القصيرة التي تبلغ مدة كل منها نصف ساعة تقريبًا.

وصوَّرت كل المشاهد في مواقع تظهر الطابع الحقيقي لمدينة نيويورك، وشارك في المسلسل ممثلون معروفون أبرزهم آن هاثاواي وتينا فاي وديف باتيل وكاثرين كينير. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ملخص مباراة منتخب ليبيا وموريتانيا الودية
رياضة محلية
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
السفير الأميركي: مقتل الشقيقات الثلاث بالفرناج يوحدنا جميعا لوقف الحرب وبدء ...
ليبيا
كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار خلايا تنتج التستوستيرون