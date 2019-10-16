لوحة لرسام «موناليزا الأفريقية» بمليون جنيه إسترليني

بيع لوحة لرسام «موناليزا الأفريقية» في مقابل أكثر من مليون جنيه إسترليني (أ ف ب)

بيعت لوحة الرسام النيجيري بن إنوونوو، المعروف برسمه «موناليزا الأفريقية»، الثلاثاء، مقابل أكثر من مليون جنيه إسترليني في مزاد أقيم في لندن، بعدما أدركت العائلة المالكة للعمل أهميته بفضل عملية بحث بسيطة عبر محرك «غوغل».

هذه اللوحة التي تحمل اسم «كريستين»، وتمثل شابة سوداء ترتدي فستانا وقبعة باللون الأصفر، بيعت في مقابل 1,1 مليون جنيه إسترليني (1,4 مليون دولار)، ما يوازي سبعة أضعاف السعر المتوقع الأعلى، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأنجزت هذه اللوحة في لاغوس العام 1971 على يد من يعتبر عراب الحداثة النيجيرية، وبقيت لنحو خمسة عقود ملكا لعائلة المرأة التي استلهم منها العمل من دون إظهارها للخارج.

ولم تكن العائلة تدرك أهمية اللوحة والفنان إلى أن أجرت عملية بحث عبر «غوغل»، قادتها إلى منصة مجانية لتقييم الأعمال الفنية تديرها «سوذبيز»، على ما أعلنت الدار المنظمة لمزاد الفن الأفريقي الحديث والمعاصر، الثلاثاء، في بيان.

وقالت مسؤولة الفن الأفريقي الحديث والمعاصر لدى «سوذبيز»، هانا أوليري، في تصريحات أوردها البيان إن «نجمة مزاد اليوم هي لوحة البورتريه الخالدة لبن إنوونوو عن صديقته كريستين، وهو عمل يبدو أنه أثر في المزايدين بالقدر عينه لتأثيره فينا، لقد أذهلنا ببساطة بجماله».

وبعد ثلاث سنوات من رسم لوحة «كريستين»، أنجز الفنان النيجيري، الذي توفي العام 1994 لوحة بورتريه للأميرة إيفي أديتوتو أديميليوي، المسماة «توتو»، هذه اللوحة التي لقبت «موناليزا الأفريقية» بيعت العام الماضي في مقابل 1,2 مليون جنيه إسترليني (نحو 1,5 مليون دولار)، وهو رقم قياسي للفنان.