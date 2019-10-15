الاستعداد لمسلسل عن حريق كاتدرائية نوتردام

مسلسل عن حريق كاتدرائية نوتردام قريبا (أ ف ب)

يشكل حريق كاتدرائية نوتردام في باريس موضوع مسلسل تلفزيوني سينجز باللغة الإنجليزية، على ما أعلنت شركة «فاندوم» المنتجة للعمل في تأكيد لمعلومات نشرتها مجلة «فراييتي».

هذا المسلسل القصير المقتبس من تحقيق لجريدة «نيويورك تايمز» عن الكارثة التي حلت بالكاتدرائية في 15 أبريل 2019 لا يزال في مرحلة الكتابة، ويبدأ عرضه في 2021، على ما أوضح فيليب روسوليه مؤسس «فاندوم» التي تنتج العمل بالاشتراك مع شركة «باتيه»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واشترت الشركة المنتجة حقوق اقتباس المقال وهي تتعاون مع الجريدة الأميركية على كتابة المسلسل الذي سيتشكل من أربع إلى ست حلقات.

وقال روسوليه من معرض «ميبكوم» للقطاع المرئي والمسموع المقام حاليًا في مدينة كان الفرنسية: «خلال قراءة المقال، ارتأينا مع باتيه أنه يصلح لكتابة مسلسل استثنائي عن الحدث سيكون له طابع عالمي نظرًا إلى حجم الموضوع»، وأضاف: «سنكون ملتصقين إلى أقصى حد بالوقائع، سنتابع الأحداث خلال التقدم في إنجاز المسلسل بالنظر خصوصًا في ظل عدم تحديد سبب الحريق لغاية الآن».

وأشارت «فراييتي» إلى أن المشروع مستوحى أيضًا من مسلسل «تشرنوبيل» الذي حظي بنجاح كبير، لكون هذا المسلسل القصير يتناول الكارثة النووية العام 1986.