زوي كرافيتس تلعب دور «كاتوومان» بالجزء الجديد لـ«باتمان»

زوي كرافيتس بحفل إطلاق الموسم الثاني لمسلسل "بيغ ليتل لايز" في نيويورك (أ ف ب)

اختيرت الممثلة الأميركية زوي كرافيتس للعب دور كاتوومان «المرأة القطّة» في الجزء الجديد من «باتمان» الذي يؤدي بطولته روبرت باتينسون، وفق ما أفاد أحد المسؤولين في «وارنر براذرز».

ويتولى مات ريفز إخراج الجزء الجديد من «باتمان» المرتقب صدوره في العام 2021، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقبل زوي كرافيتس، كانت قد اختيرت ميشال بفايفر وهالي باري وآن هاثواي لتأدية دور المراة القطّة التي بينها وبين الرجل الوطواط غزل وخصومة.

وتمثّل زوي كرافيتس، وهي ابنة المغني الشهير ليني كرافيتس، في مسلسل «بيغ ليتل لايز لايز» الناجح الذي يعرض على قناة «اتش بي أو».

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيلم «جوكر» حول العدو اللدود لباتمان نجاحا كبيرا عالميا.