مهرجان الأردن يمنح جائزته لـ«مرشحون للانتحار»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 03:43 مساء
مهرجان الأردن يمنح جائزته لـ«مرشحون للانتحار» (فيسبوك)

فاز الفيلم المغربي «مرشحون للانتحار» للمخرج حمزة عاطفي بجائزة أفضل فيلم في الدورة السابعة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام الذي اُختُتم الأحد بالعاصمة عمان.

كما حصل الفيلم، الذي يتناول قضية الانتحار برؤية مختلفة، على جائزة أفضل سيناريو ونالتها أميمة عبده، وأفضل ممثلة ونالتها غالية بن زادو، وأفضل إخراج مناصفة مع الأردني أشرف العبادي عن فيلم «لست وحيدًا»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأُقيم مهرجان الأردن الدولي للأفلام الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر بمشاركة 28 فيلمًا بينها 10 أفلام ضمن المسابقة الرسمية.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثل للأردني أحمد العمري عن فيلم «لست وحيدًا» وجائزة أفضل إضاءة وتصوير إلى مجيد زيتون عن الفيلم ذاته.

وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية إلى أشرف مطر عن الفيلم المصري «ورقة شجر»، كما حصل الفيلم الفرنسي «الفريسة» على جائزة أفضل مونتاج، ونال الفيلم الأفغاني «اللون المخفي» جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

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