منافسة قوية على جائزة «بوكر» 2019

منافسة قوية على جائزة البوكر الادبية العالمية للعام 2019 (أرشيفية:انترنت)

يتنافس ستة من كبار الكتاب، من بينهم مارغريت آتوود وسلمان رشدي، على جائزة «بوكر» الأدبية التي تمنح الاثنين وتكافئ منذ 50 عاما أصحاب أعمال أدبية بالإنجليزية.

أطلقت جائزة «بوكر» العام 1969 وهي تمنح كل عام لكاتب أفضل رواية بالإنجليزية منشورة في بريطانيا، مصحوبة بمبلغ نقدي قيمته 50 ألف جنيه إسترليني وتفتح لحاملها أبواب الشهرة العالمية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبين المرشحين النهائيين الستة لنسخة العام 2019 من هذه الجائرة أربع نساء، ورشحت الروائية والشاعرة الكندية مارغريت آتوود التي سبق أن نالت جائزة «بوكر»، هذا العام عن «ذي تيستامنتس» وهي التتمة المرتقبة جدا لـ«ذي هاندمايدز تايل» الذي يروي تحول الولايات المتحدة إلى جمهورية جلعاد الدينية التوتاليتارية التي تُخضع النساء جنسيا.

ووصف رئيس لجنة التحكيم بيتر فلورنس «ذي تيستامنتس» بـ«الرواية القوية والرائعة التي تخاطبنا اليوم بقناعة وعزم»، مشيرا إلى أن «آتوود رفعت السقف عاليا جدا، فهي تتألق».

وحولت قصة «ذي هاندمايدز تايل» التي صدرت العام 1985 إلى مسلسل تلفزيوني العام 2017 لقي نجاحا كبيرا وأنعش مبيعات الكتاب الذي بيعت 8 ملايين نسخة منه في العالم بطبعته الإنجليزية، وسبق لآتوود (79 عاما) التي غالبا ما يرد اسمها بين المرشحين إلى نوبل الآداب أن نالت جائزة «بوكر» العام 2000 عن روايتها «ذي بلايند أساسين».

أما سلمان رشدي (72 عاما)، فقد سبق له أيضا أن نال هذه الجائزة العريقة العام 1981 عن «ميدنايتس تشيلدرين»، وهو مرشح هذا العام عن «كيشوت» وهي نسخة حديثة من قصة سرفانتس تدور أحداثها في أميركا.

ومن بين المرشحين الآخرين، النيجيري تشيغوزي أوبيوما الذي يشارك في السباق مع «ان أوركسترا أوف ماينوريتيز» الذي يتمحور على قصة مربي دجاج في مدينة صغيرة في نيجيريا، ووصف أفوا هيرش العضو في لجنة التحكيم الرواية بأنها «حكاية ملحمية الأبعاد يخفق القلب لها»، وسبق للكاتب أن رشح لهذه الجائزة العريقة في العام 2015.

وتتنافس أيضا على الجائزة البريطانية النيجيرية برناردين إيفاريستو مع روايتها «غيرل، ويمان، آذر» التي تروي حياة عائلات سود في بريطانيا، وتشارك الأميركية لوسي إلمان في السباق مع رواية «داكسي، نيوبريبورت» التي تقع في ألف صفحة وتتمحور على مناجاة فردية لربة منزل في أوهايو، ويسلط الكتاب الضوء على تعقيدات الحياة العائلية.

كذلك اختيرت الكاتبة التركية ألف شفق الأكثر استقطابا للقراء في بلدها بين المرشحين النهائيين مع كتابها «10 مينتس 38 سيكندس إن ذيس سترينغ وورلد» حول ذكريات مومس في اسطنبول.

وحتى العام 2013، كانت جائزة «بوكر» حكرا على مواطني دول الكومونولث قبل أن تنفتح على البلدان الأخرى الناطقة بالإنجليزية، ومن بين الفائزين بها، يان مارتل وكازوو إشيغورو وجوليان بارنز وهيلاري مانتل، وكانت هذه الجائزة تعرف سابقا باسم «مان بوكر برايز» وخسرت في يناير شراكتها مع شركة الاستثمار البريطانية «مان غروب» التي كانت ترعها.