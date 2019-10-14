فيلم «رحل» يفوز بأبرز جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي

فيلم «رحل» يفوز بأبرز جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي (أرشيفية:انترنت)

فاز الفيلم المغربي الفرنسي «رُحل» للمخرج أوليفيه كوزماك بأبرز جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ35 التي اُختتمت الأحد.

وحصل الفيلم على جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة للمغربية جاليلة التلمسي بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وفقًا لـ«وكالة رويترز».

وفاز بباقي جوائز المسابقة ألكسندر سيكسان من البوسنة، وحصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم «يوم عمل جيد»، والسوريان جود سعيد ورامي كوسا اللذان حصلا على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم «درب السما»، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الفلسطيني «استروبيا» إخراج أحمد حسونة، كما فاز اللبناني توني فرج الله بجائزتي أفضل إنجاز فني وأفضل عمل أول عن فيلمه «مورين».

وقال الناقد الفني الأمير أباظة رئيس المهرجان الذي تنظمه سنويًّا الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تحت إشراف وزارة الثقافة، «بين البهجة وسحر السينما، مرت أيام المهرجان سريعة، عرضنا خلالها 84 فيلمًا في مواقع مختلفة ومتعددة، بين دور عرض سينمائي وأندية رياضية واجتماعية وشواطئ»، وأضاف: «عقدنا عشرات الندوات والمؤتمرات الصحفية، كما احتفلنا بمئويات رواد السينما والأدب، حسن الإمام، عز الدين ذو الفقار وإحسان عبد القدوس».

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة لدول البحر المتوسط فاز الفيلم المغربي «الرجل العجوز والجبل» إخراج محمد رضا جوزناي بجائزة أفضل فيلم وثائقي، فيما فاز فيلم «العربة» من ألبانيا بجائزة أفضل فيلم روائي قصير.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة جائزتها الخاصة للفيلم الروائي القصير الفرنسي «قلب بيير» للمخرج أوليفيه بندر، والفيلم الوثائقي الإيطالي «تايسون ابني» إخراج كلاوديو كاسالي، وفاز بجائزة أفضل ممثل السوري أيمن زيدان عن دوره في فيلم «درب السما»، فيما فازت مواطنته ديما قندلفت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم «الاعتراف».

وفي مسابقة «نور الشريف» للفيلم العربي الطويل فاز «درب السما» للمخرج جود سعيد بجائزة أفضل فيلم، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي «التمرد الأخير» للمخرج جيلالي فرحاتي.