«جوكر» يستمر في تصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 10:04 صباحا
فيلم «جوكر» من إنتاج «وورنر براذرز» يواصل تصدره لشباك التذاكر (أ ف ب)

واصل فيلم «جوكر» من إنتاج «وورنر براذرز» تصدره لشباك التذاكر في أميركا الشمالية مع حصده 55 مليون دولار في اسبوعه الثاني، على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

والفيلم من بطولة واكين فينيكس ويتناول قصة «جوكر» عدو باتمان اللدود، وكان الفيلم الذي أخرجه تود فيليبس «ثلاثية هانغوفر» سجل عائدات قياسية لفيلم يبدأ عرضه في اكتوبر محققًا 93,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في الصالات، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وكانت شرطة لوس أنجليس الأسبوع الماضي نشرت تعزيزات حول دور السينما التي بدأت عرض فيلم «جوكر» بسبب المخاوف المتزايدة بشأن محتوى الفيلم العنيف.

وجاء في المركز الثاني فيلم «ذي آدامز فاميلي» المستوحى من اجواء هالوين وانتاج «يونايتد أرتيست» محققًا 30,3 مليون دولار مع بدء عرضه، ويتناول عائلة آدامز الغريبة والغامضة فيما تستعد لاستقبال أقارب غريبي الأطوار أيضًا.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «جميناي مان» من انتاج «باراماونت» وبطولة ويل سميث محققًا 20,5 مليون دولار في أول  عطلة أسبوع له في الصالات، ويؤدي سيمث في الفيلم دور قاتل مأجور متقاعد يواجه شابًا مستنسخًا عنه.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة  «أبومنبل» إلى المرتبة الرابعة بعدما كان ثانيا الأسبوع الماضي، وحقق الفيلم وهو من انتاج «يونيفرسل» إيرادات بلغت 6,2  ملايين دولار، ويروي قصة مراهقة واصدقائها يعملون على مساعدة يتي شاب «رجل الثلج المقيت» اسمه إيفرست على الالتحاق بعائلته مجددًا والهروب من براثن رجل غني ينوي القبض عليه.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب «داونتاون آبي» الذي حقق 5 ملايين دولار، وتدور قصة الفيلم حول الأوساط البورجوازية البريطانية، وهو مستوحى من المسلسل الشهير الذي يحمل العنوان نفسه ويتناول حياة أفراد عائلة بريطانية من الطبقة الراقية والخدم الذين يعملون في دارتهم الفسيحة.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 - «هاسلرز» (3,9 ملايين دولار)

7 - «جودي» (3,3 ملايين)

8 - «إت تشابتر 2» (3,2 ملايين)

9 - «جيكسي» (3,1 ملايين)

10 - «آد أسترا» (1,9 مليون)

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