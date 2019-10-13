انطلاق مهرجان أيام قرطاج الموسيقية ‬

انطلاق مهرجان أيام قرطاج الموسيقية ‬(ارشيفية:انترنت)

انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية ‬الجمعة بحفل للموسيقار التونسي أمين بوحافة على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية.

وقال عماد العليبي مدير المهرجان في كلمة الافتتاح إن الدورة الجديدة «ستكون استثنائية بسبب جودة العروض وتنوع البرامج الخاصة بالمهن الموسيقية وبالتكوين»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتتنافس على جوائز المهرجان 13 مجموعة موسيقية منها تسع فرق تونسية، وأربع فرق أجنبية من فلسطين والمغرب وبوركينا فاسو والكاميرون.

وقال العليبي إن الدورة الجديدة ستركز على «إبراز قيمة الصناعات الموسيقية وربط العلاقات المهنية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الصناعات الموسيقية الإبداعية».

ووجه وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين تكريما إلى روح الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي، كما كرمت إدارة المهرجان الفنانين الراحلين رشيد طه من الجزائر وحسن الدهماني من تونس والفلسطينية ريم البنا.

وقدم بوحافة أنماطا مختلفة مثل الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الأعمال الفنية التي ألفها مثل أغاني مسلسلات «طريقي» و«جراند أوتيل» و«هذا المساء» وفيلم «عيار ناري»، وألف بوحافة موسيقى الفيلم الروائي الطويل «على كف عفريت» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وفيلم «تمبكتو» للمخرج الموريتاني عبدالرحمان سيساكو الفائز بسبع جواز سيزار من بينها جائزة أفضل للموسيقى.