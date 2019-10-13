انطلاق مهرجان أيام قرطاج الموسيقية ‬

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 03:03 مساء
انطلاق مهرجان أيام قرطاج الموسيقية ‬(ارشيفية:انترنت)

انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية ‬الجمعة بحفل للموسيقار التونسي أمين بوحافة على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية. 

وقال عماد العليبي مدير المهرجان في كلمة الافتتاح إن الدورة الجديدة «ستكون استثنائية بسبب جودة العروض وتنوع البرامج الخاصة بالمهن الموسيقية وبالتكوين»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتتنافس على جوائز المهرجان 13 مجموعة موسيقية منها تسع فرق تونسية، وأربع فرق أجنبية من فلسطين والمغرب وبوركينا فاسو والكاميرون.

وقال العليبي إن الدورة الجديدة ستركز على «إبراز قيمة الصناعات الموسيقية وربط العلاقات المهنية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الصناعات الموسيقية الإبداعية».

ووجه وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين تكريما إلى روح الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي، كما كرمت إدارة المهرجان الفنانين الراحلين رشيد طه من الجزائر وحسن الدهماني من تونس والفلسطينية ريم البنا.

وقدم بوحافة أنماطا مختلفة مثل الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الأعمال الفنية التي ألفها مثل أغاني مسلسلات «طريقي» و«جراند أوتيل» و«هذا المساء» وفيلم «عيار ناري»، وألف بوحافة موسيقى الفيلم الروائي الطويل «على كف عفريت» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وفيلم «تمبكتو» للمخرج الموريتاني عبدالرحمان سيساكو الفائز بسبع جواز سيزار من بينها جائزة أفضل للموسيقى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
مدير مستشفى غدامس: الخاطفون يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: المؤتمر الدولي يدخل الثلاجة إلى حين إشعار آخر
ليبيا
في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية ...
ليبيا
مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم