ابنة المخرج حسن الإمام في «الإسكندرية السينمائي»: والدي رفض دخولي مجال الفن

من ندوة المخرج حسن الإمام (خاص لـ بوابة الوسط)

أقيمت السبت، ندوة لتكريم المخرج الراحل حسن الإمام في ذكري مرور مائة عام على ميلاده، وذلك على هامش فعاليات الدورة 35 من مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط»، وأدار الندوة الناقد سيد محمود في حضور زينب حسن الإمام.

وقالت زينب إن والدها كان يحب أن يتدرج في الأشياء ويبدأ من الصفر، فرغم من تمتعه بموهبة كبيرة في الإخراج، إلا أنه وافق على العمل في أشياء أقل بكثير في بدايته الفنية مثل حمل الكلاكيت وشراء الملابس الخاصة بفريق العمل وغيرها، وذلك لأنه أراد أن يبدأ المهنة من الصفر، لذلك لم يفرض موهبته على أحد ولكنه تدرج في العمل حتى وصل لما يريد، وأكدت أنها طلبت منه أكثر من مرة أن تدخل مجال التمثيل ولكنه كان كل مرة يتحجج لها بحجة مختلفة، ولكنه في النهاية قال لها إنها لن تتحمل مهنة التمثيل لأنها صعبة، فقال لها هل ستتحملي أن يكتب عليكِ في الصحف أنك فاشلة؟ فقالت له لا، فقال لها لذلك لن تتحملي العمل في هذا المجال، وهي اقتنعت بكلامه في النهاية.

وقالت المخرجة إنعام محمد علي إنها بعد إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل «الحب وأشياء أخرى» العام 1986، تفاجأت أن حسن الإمام يتصل بها وهي كانت مخرجة صغيرة ومبتدئة وقد أسعدها الأمر جدا، خصوصا بعدما ظل المخرج الراحل يناقشها في تفاصيل العمل لمدة نصف ساعة، موضحة أن هذه المكالمة جعلتها تتأكد أنها على الطريق الصحيح، وكانت بمثابة شهادة ثقة لها، وكل كلمة فيها كانت محاضرة بالنسبة لها، فهو كان حريصا على تبني أي مخرج موهوب يرى فيه بذرة أمل ومساعدته.

وأضافت أن حسن الإمام كان صاحب مقولة «الجمهور عاوز كده»، ولكن الحقيقة أن المخرج الراحل هو من جعل الجمهور يريد ذلك، لأنه كان متمكنا من أدواته ولديه تركيبة صحيحة جعلت هناك نوعا من الثقة بين العمل والجمهور، ففي ذلك الوقت كان الجمهور يهتم بأسماء أبطال العمل، ولكن حسن الإمام وعز الدين ذو الفقار جعلا الجمهور يبحث عن اسم المخرج أولا.

وقال الناقد سمير شحاتة إن أفلام حسن الإمام تستطيع التعرف عليها دون أن يكتب عليها اسمه، وهو أفضل من عبّر عن المرأة في السينما المصرية، وأفضل من استخدمها في أفلامه من خلال تقديمه لنفس البطلة في أدوار عكس بعضها في عملين مختلفين، مثلما فعل مع نادية لطفي في فيلمي «الخطايا» و«قصر الشوق»، وهند رستم وسميرة أحمد وغيرهن.

وفي نهاية الندوة سلم الأمير أباظة، رئيس المهرجان، درع التكريم للسيدة زينب ابنة الراحل حسن الإمام.

من ندوة المخرج حسن الإمام (خاص لـ بوابة الوسط)