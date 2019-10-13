بالصور: نجوم الفن العربي يقدمون العزاء في وفاة شوقي الماجري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 11:39 صباحا
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)

حضر عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري بمسجد فريد شوقي بمنطقة العجوزة (غرب القاهرة).

العزاء نظمه مجموعة من أصدقاء الراحل منهم الفنان المصري عمرو القاضي والمخرج بسام قطيفان والمونتير سالم درباس والمنتجة الفنية سها النجار الذين تلقوا العزاء فيه بجوار المنتج الفني صلاح طعمة والمخرج طارق يخلف والموسيقي ياسر القاضي، في حين تلقى عزاء السيدات الفنانتان هند صبري ولطيفة.

وحضرت العزاء النجمات لطيفة وكندة علوش وليلى علوي وسوزان نجم الدين وفرح يوسف ودارين حداد وعائشة بن أحمد والسيناريست عزة شلبي.

وحضر أيضا المخرجون حاتم علي وهاني خليفة وعماد البهات وكريم الميهي، ومدير التصوير محمد شفيق، ونقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، والفنانون سامح الصريطي وأشرف مصيلحي وأحمد صيام وأحمد خالد صالح ومحمد الأحمدي وأحمد ماهر وصبري عبدالمنعم وماهر سليم والمخرجة مريم الأحمدي، والسيناريست محمد الغيطي، والمنتجون محمد زعزع وإيهاب أيوب وصبري السماك، والفنان شريف إدريس والمخرج أحمد صقر.

عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري (تصوير: مصطفى مرتضى)
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