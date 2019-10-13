فرقة بوب كورية تحيي حفلا صاخبا في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 10:51 صباحا
أعضاء فرقة البوب الكورية الجنوبية بي تي أس في سيول (أ ف ب)

حضر آلاف الشباب السعوديين والأجانب حفلا لفرقة البوب الكورية الجنوبية «بي تي أس» في الرياض الجمعة، في حدث فني جديد يندرج في إطار مساعي المملكة لتقديم صورة جديدة وتطوير قطاع الترفيه في البلاد.

وقدم نجوم الفرقة السبعة مجموعة من أغنياتهم الضاربة التي حققت نجاحا عالميا مع خطوات راقصة حماسية أمام جمهور مختلط احتشد في مدرجات استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، والذي يتسع لسبعين ألف متفرج، وفقا لوكالة فرانس برس.

وواجه أعضاء الفرقة السبعة وجميعهم في العشرينيات من العمر، انتقادات بسبب قبولهم إحياء حفل في المملكة المحافظة التي غالبا ما تطاولها سهام منظمات غير حكومية على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وبدا الشباب الذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى ملعب الملك فهد الدولي، وأهاليهم الذين كانوا ينتظرونهم في الخارج، مستمتعين بهذه السهرة في مدينة قلما تشهد هذا النوع من حفلات فرق البوب التي تستقطب اهتماما كبيرا لدى الجيل الشاب.

ورغم تنظيم عدد متزايد من الحفلات الموجهة للجيل الشاب في مسعى لتحسين صورة المملكة في العالم، لا تزال السعودية تواجه صعوبات في إقناع جميع الفنانين بإحياء حفلات على أرضها، ففي يوليو، قدم النجوم الأميركيون جانيت جاكسون وفيفتي سنت وكريس براون حفلا في جدة، غير أن الفقرة الأكثر إثارة للجدل في الحدث ألغيت بعدما تراجعت مغنية الراب نيكي ميناج عن المشاركة في الحفل دعما لحقوق المرأة.
 

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