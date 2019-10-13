ضربة جديدة للممثل كوبا غودينغ جونيور

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 10:06 صباحا
الممثل الأميركي كوبا غودينغ جونيور (وسط) لدى وصوله إلى المحكمة، 10 أكتوبر 2019، نيويورك (أ ف ب)

يواجه الممثل الأميركي كوبا غودينغ جونيور، الذي سيحاكم في نيويورك بتهمة القيام بملامسات غير مناسبة، اتهامات جديدة، غير أن المدعين العامين لم يكشفوا عن طبيعة هذه الملاحقات.

ويتهم الممثل المولود في نيويورك، والحائز جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي العام 1997 عن «جيري ماغواير»، بأنه لمس صدر امرأة في حانة في مانهاتن في يونيو الماضي، حسب «فرانس برس».

وكان يفترض أن تبدأ محاكمته الخميس، إلا أنها أرجئت إلى 15 أكتوبر بعدما أعلن المدعون إضافة اتهامات جديدة. ولن يكشف طبيعة هذه الاتهامات قبل تلاوة البيان الاتهامي الأسبوع المقبل، على ما قرر القاضي.

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وقالت نائبة المدعي العام، جينا لونغ، إن البيان الاتهامي يشمل الشكوى الأساسية «وحادثا آخر» لم تصدر في إطاره اتهامات بعد. ولم يتضح إن كانت الضحية المفترضة هي مقدمة الشكوى الأساسية.

وكان غودينغ (51 عاما) اتهم بملامسة امرأة من دون موافقتها. ويواجه في حال إدانته، احتمال الحكم عليه بالسجن سنة. وينفي الممثل أن يكون أقدم على ذلك.

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