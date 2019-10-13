اللجنة العليا تحدد موعد انطلاق مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي

حددت اللجنة العليا لمهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي موعد انطلاق فعاليات المهرجان في الفترة بين 3 و20 نوفمبر المقبل.

وقال رئيس المهرجان الفنان رمضان الطيرة لـ«بوابة الوسط» الأحد «المهرجان تشرف عليه فرقة أجيال للمسرح والفنون درنة برعاية مصرف ليبيا المركزي بالحكومة الموقتة».

وأضاف: «نتوقع مشاركة فرق من طرابلس وبنغازي وطبرق والبيضاء وأعضاء لجنة المشاهدة الفنان علي الفلاح والمخرج أدم عبد السيد سوف يختارون العروض المشاركة في المهرجان».

وأشار الطيرة إلى أن اللجنة العليا للمهرجان أطلقت على النسخة الثانية من المهرجان اسم دورة الفنان «عبدالرحيم عبدالمولى» تكريمًا للراحل وماقدمه خلال مسيرته الفنية.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تتكون من الفنان رمضان الطيرة رئيسًا، والفنان الناجي عبد اللطيف مديرًا عامًا، وميلاد الحصادي مديرًا فنيًا، وحمدي بن زابيه علاقات عامة، وعلي الحاسي مديرًا ماليًا، والأمين بورواق عضوًا.