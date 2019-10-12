ورثة برينس غاضبون من ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 03:33 مساء
برينس خلال حفل في باريس سنة 1985 (أ ف ب)

أبدى ورثة المغني الأميركي برينس استياءهم من استخدام دونالد ترامب أغنية «بربل راين» خلال لقاء عام في مينيابوليس، الخميس.

وأشار الورثة إلى أن فريق حملة الرئيس الأميركي كان تعهد بالكف عن الاستعانة بها في مناسباته العامة، وفق «فرانس برس».

وكتب أصحاب حقوق إرث الفنان عبر حسابه على «تويتر»: «الرئيس ترامب استخدم بربل راين لبرينس مساء اليوم في حدث متصل بالحملة الانتخابية في مينيابوليس، بعدما أكد قبل عام أن فريق حملته سيتوقف عن استخدام موسيقى برينس».

وأضاف هؤلاء: «ورثة برينس لن يمنحوا يومًا الرئيس ترامب الحق في استخدام أغنيات» المغني الراحل. وأرفق ورثة برينس التغريدة بنسخة عن رسالة وقعتها محامية قالوا إنها تمثل دونالد ترامب.

وكتبت ميغن نيوتن من مكتب جونز داي للمحاماة في الرسالة المؤرخة في 15 أكتوبر 2018 «لتفادي أي خلاف، نكتب لكم للتأكيد أن فريق الحملة سيكف عن استخدام موسيقى برينس في أنشطته المستقبلية».

وطلب فنانون كثر أو ورثتهم من الرئيس ترامب التوقف عن استخدام أعمالهم الموسيقية في اجتماعاتهم العامة، بينهم «رولينغ ستونز» وأديل ونيل يونغ وفاريل وليامز وريهانا و«إيروسميث» و«كوين».

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