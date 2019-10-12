رسم جوزف تورنر يزين العملة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 11:47 صباحا
رسم لجوزف تورنر على الأوراق النقدية البريطانية الجديدة من فئة 20 جنيها (أ ف ب)

كشف بنك إنجلترا، الخميس، الورقة النقدية الجديدة من فئة 20 جنيهًا، ويظهر عليها الفنان جوزف تورنر مع أشهر أعماله الفنية.

ويظهر تورنر على هذه الورقة النقدية الجديدة مع رسم البورتريه الذاتي الخاص به ولوحته الزيتية، التي أنجزها في العام 1838 بعنوان «ذي فايتينغ تيميرير»، ويبدأ التداول بهذه الأوراق النقدية الجديدة في الثاني من فبراير 2020، وفق «فرانس برس».

وقال حاكم بنك إنجلترا مارك كارني: «كما تشهد ورقة الـ20 جنيهًا النقدية المخصصة لتورنر، يمكن للأموال أن تكون أعمالًا فنية في جيب أي كان».

وجرى كشف هذه الورقة النقدية الجديدة في دار تورنر للفن المعاصر في مدينة مارغايت الساحلية في جنوب شرق إنجلترا. وتشكل أوراق 20 جنيهًا استرلينيًّا أكثر من نصف الأوراق النقدية المتداولة.

وقال كارني: «أوراقنا النقدية تحتفي بإرث بريطانيا وتشكل تحية لثقافتها وشهادة على إنجازات أبرز أبنائها». واختار المصرف المركزي البريطاني تورنر بناء على ترشيحات من العامة.

ويصدر المصرف أوراقًا نقدية من فئة 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا استرلينيًّا. وتتميز السلسلة الأحدث من هذه الأوراق بأنها تطبع للمرة الأولى على مركبات بوليمر بدل الورق.

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