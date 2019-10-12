دي نيرو يطلب حماية مؤسسات الدولة من ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 10:28 صباحا
روبرت دي نيرو في مهرجان تورونتو السينمائي في 9 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

انتقد روبرت دي نيرو مجددًا دونالد ترامب، الجمعة، خلال مهرجان الفيلم في لندن، واتهمه بالسعي إلى «القضاء» على المؤسسات الأميركية.

وفي دردشة مع محبي السينما قبل عرض فيلم «ذي آيريشمان» لمارتن سكورسيزي، الذي يؤدي بطولته، اتهم دي نيرو الرئيس بالسعي إلى «تأليب» الرأي العام الأميركي بشأن المؤسسات غير المنحازة لإدارته، مثل وكالات الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» ومكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، حسب «فرانس برس».

وقال الممثل الأميركي المولود في نيويورك: «ينبغي لنا حماية هذه المؤسسات والسلطة الرابعة أيضًا، أي الصحافة، لأنه يحاول القضاء عليها لسبب واحد ألا وهو أن ينقذ نفسه»، وأردف: «الفوضى عارمة بسبب ترامب لأنه لا يجيد اللعب».

وغالبًا ما ينتقد روبرت دي نيرو الرئيس الأميركي بلا مواربة، كما الحال في حفل توزيع جوائز «توني» المسرحية في يونيو 2018. ولقي الخطاب الذي ألقاه وقتها أمام الكاميرا تصفيقًا حارًّا من الجمهور. ووجه دي نيرو سهامه هذه المرة أيضًا إلى الجمهوريين، قائلًا: «من المقزز رؤية الجمهوريين يخشون فعل أي شيء».

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