«نوبل الآداب» إلى اليسارية البولندية أولغا توكارتشوك والألماني بيتر هاندكه

الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك في صورة من الأرشيف، 12 فبراير 2017 (أ ف ب)

منحت جائزة «نوبل للآداب» للعام 2018 إلى الكاتبة البولندية، أولغا توكارتشوك، بعد إرجائها السنة الماضية بسبب فضيحة جنسية، بينما نال النمساوي، بيتر هاندكه، مكافأة العام 2019.

وباتت توكارتشوك المرأة الخامسة عشرة، التي تنال أعرق جائزة أدبية في العالم، منذ استحداث الجائزة العام 1901، وفق «فرانس برس».

وقال الأمين العام الدائم للأكاديمية السويدية المانحة للجائزة، ماتس مالم، إن أولغا توكارتشوك كوفئت «على خيالها السردي، الذي يرمز من خلال شغف موسوعي إلى تجاوز الحدود كشكل من أشكال الحياة».

أما بيتر هاندكه فقد كوفئ على أعماله «التي غاصت في فرادة التجربة البشرية، مدعومة ببراعة لغوية».

ونال الجائزة في العام 2017 الروائي البريطاني من أصل ياباني، كازوو إشيغيرو.

وتعتبر توكارتشوك (57 عامًا) ألمع روائيي جيلها في بولندا، وقد ألفت نحو 12 عملا.

وتتراوح أعمالها المتنوعة جدا بين القصة الخيالية الفلسفية (الأطفال الخضر 2016) والرواية البوليسية البيئية الملتزمة والميتافيزيقية (على عظام الموتى 2010)، وصولا إلى الرواية التاريخية الواقعة في 900 صفحة (كتب يعقوب 2014). وقد ترجمت أعمالها إلى أكثر من 25 لغة.

ولا تتردد الكاتبة اليسارية الملتزمة سياسيا وبيئيا في انتقاد سياسة الحكومة الحالية المحافظة والقومية في بلادها. وهي نباتية تتميز بتسريحة شعر بضفائر أفريقية.

الزنابير

أما بيتر هاندكه (76 عاما)، الذي أصدر أكثر من 80 عملا، فهو أحد الكتاب باللغة الألمانية الذين يتمتعون بأكبر نسبة قراءة. وحول كثير من أعماله إلى مسرحيات.

وأصدر أول عمل له بعنوان «الزنابير» العام 1966 قبل أن يشتهر مع «توتر حارس المرمى خلال ركلة الجزاء» في العام 1970، ومن ثم «المصيبة اللامبالية» (1972)، الذي يرثي فيه والدته بشكل مؤثر.

وقال يوما إنه ينبغي إلغاء جائزة نوبل للآداب «فهي شكل من أشكال التقديس الزائف الذي لا يفيد القارئ بشيء».

إلا أن الأكاديمية التي اتصلت به، الخميس، قالت إنه سعيد جدا، وأكد أنه سيحضر إلى ستوكهولم لتسلم الجائزة.

ويتسلم الفائزون في حال قبلوا الجائزة ميدالية ذهبية وشهادة في ستوكهولم من ملك السويد، كارل غوستاف، في إطار مراسم رسمية في العاشر من ديسمبر المقبل في ذكرى وفاة المخترع السويدي، ألفرد نوبل، الذي أنشأ هذه الجوائز وخصص لها الأموال من خلال وهب ثروته الطائلة إلى مؤسسة باتت تحمل اسمه.

وانطلق موسم نوبل، الإثنين، مع جائزة الطب تلتها الفيزياء فالكيمياء والأدب. أما جائزة نوبل للسلام العريقة والمرتقبة جدا، فتمنح، الجمعة، في أوسلو.

وينتهي موسم نوبل في 14 أكتوبر مع جائزة الاقتصاد، التي استحدثت العام 1968 احتفاء بمرور 300 سنة على تأسيس بنك السويد.