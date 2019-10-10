تعرف إلى برنامج مهرجان «القاهرة الدولي للجاز»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 03:29 مساء
بوستر مهرجان «القاهرة الدولي للجاز» (خاص لـ بوابة الوسط)

ينطلق مهرجان «القاهرة الدولي للجاز» في دورته الـ11، مساء الخميس، في مركز التحرير الثقافي بمقر الجامعة الأميركية القديم بالتحرير (وسط القاهرة).

ويتضمن برنامج اليوم الأول من المهرجان أربع حفلات لأربع فرق مختلفة، وهي: «سيركل آوف فور» (مصر)، «آرتفارك ودرامز يونايتد» (هولندا)، و«ذا ݘيبسي جاز بروجيكت» (مصر)، و«وسط البلد» (مصر).

أما برنامج الجمعة، ثاني أيام المهرجان، يتضمن «ورشة عمل: موسيقى الجاز للأطفال» بعنوان «جازينينو» تبدأ في الواحدة ظهرا، وبعدها فقرات «الميكروفون المفتوح» و«ذا جازي نينوز»، وتبدأ الحفلات في الخامسة مساء بحفل لفريق «جروڤي» (مصر)، وبعدها «أوركسترا فيشيرمان» (سويسرا)، و«تريو ماريو لاجينها» (برتغال)، وعزيز مرقة (الأردن)، وجاي يو مع جلوينج بولبس (المجر).

ويختتم المهرجان السبت، بـ«عرض باند مايكرز» في الحادية عشرة صباحا، وتستمر «ورشة عمل: موسيقى الجاز للأطفال» في الواحدة مساء، وبعدها فقرات «الميكروفون المفتوح»، «ذا ݘازي نينوز»، و«بيردز آجانيست هوريكينز» (النمسا)، و«جروب شريف مصطفى» (مصر)، وليفيو مينفرا مع هاني عادل (إيطاليا - مصر)، ويسرا الهواري (مصر)، وأخيرا فريق «ݘيف هير» (لوكسمبورج).

كما يتضمن برنامج المهرجان معرضا فنيا بعنوان «مهرجان القاهرة للجاز» داخل قاعة «جاليري مارجو فيون» بالجامعة الأميركية، بدءا من التاسعة صباحا إلى 9:00 مساء من الخميس إلى السبت.

بوستر فرقة «وسط البلد» (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر حفل فرقة «ذا ݘيبسي ݘاز بروݘيكت» (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر حفل الفنان عزيز مرقة (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر حفل الفنانة يسرا الهواري (خاص لـ بوابة الوسط)
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