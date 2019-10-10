محمود قابيل: الفن يمر حاليا بـ«فترة تعبوية» لإعادة تنظيمه

محمود قابيل يتوسط الأمير أباظة وانتصار دردير (خاص لـ بوابة الوسط)

شهدت فعاليات مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» ندوة تكريم الفنان المصري، محمود قابيل، التي أدارها رئيس المهرجان، الأمير أباظة، والناقدة انتصار دردير، وسط حضور سينمائي كبير.

وبدأت الندوة بفيلم تسجيلي عن مشوار الفنان محمود قابيل الفني، تلاها كلمة رئيس المهرجان، الأمير أباظة، الذي روى بداية علاقته به من خلال المهرجان في إحدى دوراته قبل سبع سنوات، بينما أكدت الناقدة انتصار دردير أن مشواره مليء بالتحديات بداية من التحاقه بالكلية الحربية، في الوقت الذي ظن البعض أنه شاب مرفه، مرورا بمشاركته في حرب الاستنزاف ثم اكتشاف يوسف شاهين له وترشيحه لبطولة فيلم «العصفور» أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وكذلك وقوفه أمام كاميرا كبار المخرجين مثل حسن الإمام وهنري بركات ومحمد فاضل.

كما واجه تحديا آخر بعد سفره إلى أميركا وانشغاله بمشروعه العائلي، ثم عودته إلى مصر واستئناف نشاطه الفني.

من جانبه، وجه الفنان محمود قابيل الشكر للمهرجان وإدارته على تكريمه، معربا عن حبه للإسكندرية التي نشأ بها، مؤكدا أن الفضل الكبير لما وصل إليه في حياته يعود إلى المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن الفن يمر الآن بفترة حرجة يطلق عليها عسكريا «فترة تعبوية» لإعادة تنظيم القوات، وستتغير هذه الحالة عندما تعود قيمة المخرج ويسترد المنتج شجاعته.

وأكد المخرج الكبير علي عبدالخالق أن قابيل من النجوم الذين يهتمون بأدق التفاصيل في مذاكرة أدواره، وهو ما لمسه في أعمال جمعتهما، مثل مسلسل «نجمة الجماهير» الذي قدمه أمام إلهام شاهين، وفيلم «يوم الكرامة» الذي يعتبره من الأدوار الصعبة، لأنه كان يتحدث باللغة العبرية.

بينما تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن بداية علاقتها بمحمود قابيل عندما كانت مساعد مخرج في فيلم «وادي الذكريات»، الذي قامت ببطولته شادية، مشيرة إلى أن كل نساء الفيلم يحببنه.

وكشفت الدغيدي عن أنها كانت السبب في زواج قابيل من صديقتها واستمرت علاقة الصداقة بينهما حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يعرف الانهزام وهذا واضح في كل المعارك التي دخلها والمشاكل التي واجهته في حياته.

الندوة شهدت حضور الفنانة إلهام شاهين، والمخرجة إنعام محمد علي، وإيناس الدغيدي، والمخرج علي عبدالخالق، والمنتج فاروق صبري، والسيناريست فيصل ندا، والفنان أحمد وفيق، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج محمد عبدالعزيز، ووفاء عامر، ونشوى مصطفى، ومنال سلامة، والمخرج عادل أديب والمهندس أسامة الشيخ.

وفي نهاية الندوة سلم المنتج فاروق صبري والمنتج محسن علم الدين قابيل درع تكريم غرفة صناعة السينما.

إلهام شاهين تتوسط وفاء عامر وعلي عبدالخالق (خاص لـ بوابة الوسط)