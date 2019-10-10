كولدو سيرا في «الإسكندرية السينمائي»: تحضير «70 بن لادن» استغرق 10 سنوات

كولدو سيرا، يسار، وهوجو سيلفا (خاص لـ بوابة الوسط)

أقيمت على هامش الدورة الـ35 من مهرجان «الإسكندرية السينمائي» ندوة لنجوم السينما الإسبانية المكرمين من إدارة المهرجان، وهما المخرج كولدو سيرا والفنان هوجو سيلفا، صناع فيلم «70 بن لادن» الذي عرض في ثاني أيام المهرجان.

في البداية، قال المخرج إن فيلمه تكلف 1.5 مليون يورو، وهو رقم ضئيل لصناعة فيلم في إسبانيا، حيث عادة ما يتكلف إنتاج الأفلام هناك أكثر من 3 ملايين يورو. وأشار سيرا أنه ظل يحضر لهذا الفيلم لمدة عشر سنوات كاملة، وقام بتصويره في خمسة أسابيع فقط، وخرج في مارس الماضي.

ويؤكد سيرا أن فيلم «70 بن لادن» هو آخر عمل في قائمة أعماله التي تحتوي على ثلاثة أفلام فقط، منها فيلم «جارنيكا» الذي يناقش هجوما تعرضت له مدينته بلباو بعد ديكتاتورية فرانكو.

ويشير مخرج الفيلم إلى أن ظروف التصوير كانت صعبة للغاية، خصوصا في ترتيب المشاهد المصورة، وكذلك لأن كل الأماكن التي استعان بها في التصوير، هي من الواقع، أي أنه لم يدخل إلى الاستوديو، ولهذا استغرق التحضير له كل هذه الفترة.

شخصيات خيالية

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية سيدة مخادعة تحاول الحصول على 35 ألف يورو قرضا من البنك، بغرض تحرير ابنتها من خاطفيها، وأثناء وجودها بالبنك تحدث عملية سطو، لكنها في النهاية تنجح في الخروج من البنك ومعها 70 ورقة من فئة الـ«500 يورو» والمسماة بـ«بن لادن» في إسبانيا.

ويقول سيرا إن كل الشخصيات التي قدمها هي من الخيال المحض، إلا شخصية البطلة «راكيل» فهي الشخصية الوحيدة الحقيقية، فهو يعرف كثيرا من الشخصيات الذين ينجحون في خداع كثيرين.

النجم الإسباني هوجو سيلفا أدى دوره ببراعة، حيث جسد في الفيلم دور مدمن مضطرب، تنجح البطلة في قتله عبر حيلة ذكية للغاية، وقال في الندوة إنه يهوى العمل مع كولدو سيرا، وأنه لا يستطيع أن يرفض له عمل في المستقبل، كاشفا عن تعاونهما في أكثر من عمل سابق، فهو يرى فيه فنانا جيدا.

ويقول سيلفا إنه قدم كثيرا من الأعمال في إسبانيا، مسقط رأسه، كما قدم فيلما في كولومبيا استغرق تصويره وصناعته أكثر من أربعة أشهر، ومع كل هذا يقول إن دوره في فيلم «70 بن لادن» أسعده للغاية.

وحول الشخصية التي قدمها في الفيلم، قال سيلفا: «هذه الشخصية (مدمن المخدرات) شاهدتها في حياتي أكثر من مرة، ولذلك كان من السهل تقديمها بهذه الطريقة».

كولدو سيرا، يسار، وهوجو سيلفا (خاص لـ بوابة الوسط)