وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 11:18 صباحا
توفي شوقي الماجري عن عمر ناهز 57 عاما (أرشيفية: الإنترنت)

توفي المخرج التونسي شوقي الماجري، صباح الخميس 10 أكتوبر، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 57 عاما.

ووجه ابن شقيقة المخرج الراحل نداء إلى السفارة التونسية في مصر ولوزير الثقافة التونسية، من أجل تسريع نقل جثمان الماجري المقيم في القاهرة، إلى تونس، حسب «روسيا اليوم».

وأشار محمد، ابن شقيقة الماجري، إلى أن المخرج أصيب بوعكة صحية منذ بضعة أيام، ونقل إلى المستشفى في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث أصيب بجلطة في مدخل المستشفى وفارق على أثرها الحياة.

وقال المصدر إن طليقة شوقي الماجري، الممثلة الأردنية صبا مبارك، هي من أعلمت عائلته بنبأ وفاته، ولديهما ابن واحد اسمه عمار من مواليد 28 مارس 2004.

ولد شوقي الماجري في 1 نوفمبر 1961، واكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددًا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيما في سورية، حيث أخرج عددًا من الأعمال الناجحة.

ومن أبرز الأعمال التي أخرجها الراحل شوقي الماجري مسلسل «دقيقة صمت» و«حلاوة الروح» و«أبناء الرشيد» و«أسمهان» و«الاجتياح»، الذي حصل من خلاله على جائزة «إيمي» العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، و«الأرواح المهاجرة» و«هدوء نسبي» وفيلم «مملكة النمل».

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