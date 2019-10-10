ريهانا: ترامب هو الشخص الأكثر جنونا في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 10:51 صباحا
ريهانا في نيويورك، 12 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

قالت ريهانا في مقابلة مع مجلة «فوغ» إنه «يبدو أن الشخص الأكثر اضطرابا في الولايات المتحدة هو الرئيس» دونالد ترامب.

وأخذت الفنانة المتحدرة من باربادوس على سيد البيت الأبيض ربطه المنهجي لعمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض باضطرابات عقلية، في وقت يصف تلك التي يقترفها أفراد من أقليات إثنية بأنها أعمال إرهابية، وفق «فرانس برس».

وصرح الرئيس الأميركي في أغسطس أن «الأمراض العقلية» كانت وراء المجازر المرتكبة في إل باسو (تكساس) ودايتون (أوهايو) على يد بيض.

وقالت ريهانا: «توصيف الأمر بطريقة مختلفة تبعا للون بشرة الفاعل إذلال يكتسي طابعا عنصريا إلى أقصى الحدود».

وأردفت: «ضعوا عربيا يحمل السلاح نفسه في مركز وولمارت نفسه (في إل باسو حيث ارتكبت المجزرة في 3 أغسطس)، ولن يتكلم دونالد ترامب بتاتا عن مشكلة صحة عقلية».

واعتبرت أنه «يبدو أن الشخص الأكثر اضطرابا عقليا في الولايات المتحدة هو الرئيس».

وكشفت المغنية أنها رفضت إحياء عرض خلال فترة الاستراحة ما بين شوطي نهائي كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، وهو أكثر الأحداث استقطابا للمشاهدين وتنظمه رابطة كرة القدم الأميركية (إن إف إل).

وأوضحت: «أنا لا أوافق بتاتا على بعض تدابير هذه الرابطة. ولم أكن أريد أن أسدي لهم خدمة».

وعزت قرارها إلى التدابير المتخذة في حق اللاعب كولين كابرنيك، الذي ركع عدة مرات خلال أداء النشيد الوطني قبل المباريات، تنديدا بالتمييز الذي يقاسيه السود في الولايات المتحدة.

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