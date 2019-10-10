استقالة مدير المسرح الوطني في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 10 أكتوبر 2019, 02:25 صباحا

أعلن مدير المسرح الوطني في بنغازي، الفنان حمزة بليبلو، استقالته من منصبه، مشيراً إلى أن الاستقالة جاءت لـ«أسباب اجتماعية وفنية».

وقال الفنان حمزة بليبلو لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «قدمت استقالتي بعد سنة من تكليفي حيث قمت بصيانة المسرح الوطني فحب الفن لا علاقة له بتطوير المكان والاهتمام به».

وأضاف: «المسرح الوطني قدم خلال هذا العام العديد من المسرحيات والمشاركات الداخلية والخارجية، منها مسرحية (افرح بيا)، ومسرحية (شقة للبيع)، ومسرحية (فوضى)، ومسرحية (ثامن أيام الأسبوع)، ومسرحية (في صمت)».

ولفت الفنان حمزة بليبلو إلى أن «هذه المشاركات المميزة للفنانين تحملت إدارة المسرح الوطني نفقات تذاكر سفر ومصاريف الاقامة، بدون دعم من مكتب الثقافة ولا هيئة الإعلام والثقافة».

وأشار إلى أن أهم الأحداث التي أقيمت خلال العام هي  احتفال الذكرى الخمسين للمسرح الوطني حيث جرى تكريم الفنان خميس امبارك، والفنان الفزاني، والاستاذ ابراهيم العريبي بكونه أول مدير للمسرح الوطني.

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