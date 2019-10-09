حسن أونيس يزور الفنان عبدالله الشاوش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 11:47 صباحا
حسن أونيس يزور الفنان عبدالله الشاوش (فيسبوك)

زار رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، حسن أونيس، الثلاثاء، الفنان عبدالله الشاوش، للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لوعكة صحية تطلبت دخوله المستشفى في العاصمة طرابلس.

وأثنى أونيس على المشوار الفني الكبير للفنان، وتمنى له الشفاء العاجل، وأكد أن الهيئة تقف مع كل المثقفين والمبدعين الليبيين وتقدر عطاءهم، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وبدوره رحب الشاوش بزيارة رئيس الهيئة، وتطرقا إلى عدد من القضايا التي تهم الفن والثقافة، ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة رئيس المركز الوطني للمأثورات الشعبية، محمد السقاط ، ومدير مركز ألوان، أنور البلعزي، ومدير إدارة الإعلام والتواصل، خليفة الحامدي، ومدير تحرير صحيفة ليبيا الإخبارية، عماد العلام.

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