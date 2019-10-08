في مثل هذا اليوم رحل عنا عبد العالي العقيلي رجل فريق الأهلي الشهير

الاهلاوي الاصيل عبد العالي العقيلي

في مثل هذا اليوم منذ ست سنوات رحل عنا عبدالعالي العقيلي، حارس المرمي الشهير والمدرب القدير، الذي يعد مؤسس فريق الأهلي، لأنه عندما قررت جمعية عمر المختار، سنة 1951، تأسيس نشاط رياضي، لاستقطاب شباب مدينة بنغازي، كلفته بتكوين فريق لكرة القدم، لأنه رياضي معروف، في مدرسة الأمير، ناهيك بأنه منتسب وموظف في الجمعية. اختاروا «الأهلي» اسما للفريق، وبفضل همته جمع الفريق في وقت قصير، متكونا من لاعبيه القدماء المعروفين.

ولما حلت جمعية عمر المختار سنة 1953 ترأس اللجنة التي اختيرت لتسيير الفريق، فأنقذه من الشتات، ومنها ظل وفيا مخلصا للفريق حتى رحيله عنا. تولى تدريبه، وكان له الفضل في اكتشاف نجومه، ولعل لاعب فريق الأهلي الشهير عبدالجليل الحشاني كان من آخر اكتشافاته. وهو أول من أسس مدرسة للاعبين الناشئين، ولما تولى مهمة التدريب قاد فريقه إلى كثير من البطولات، وتولى تدريب منتخب بنغازي وأيضا المنتخب الوطني الأول، وبهمته وقيادته في الدورة الرياضية الإسلامية الأولى بتركيا العام 1980 نال المنتخب القلادة الذهبية.

رحلته الرياضية ابتدأت كلاعب كرة قدم منذ العام 1947 واستمرت إلى العام 1960، أما كمدرب، فقد ابتدأت منذ العام 1954 إلى العام 1966، وعندما مر النادي الأهلي بأزمة سنة 1973 عاد إليه مدربا ليضعه ثانية في مسيرة البطولات. كان الحاج عبدالعالي العقيلي، الذي ولد في بنغازي سنة 1930 رجل النادي الأهلي لاعبا ومدربا وإداريا ومكتشفا للمواهب، وحق له أن يقال عنه إنه ولد أهلاويا وعاش أهلاويا ورحل عنا يوم 9/10/ 2013.

عبد العالي العقيلي الحارس المتألق

في زيارة لاحد رجال النادي الأهلي

مع اداري النادي الأهلي

محتفي به

السنوات الأولى لفريق الأهلي

رحلة ربيعية بمناسبة كأس الدوري

في حفل من احتفالات النادي الأهلي

ملصق لرجل النادي عبد العالي العقيلي

اهلي على طول الطريق

رجل النادي المخلص

مع جماهير النادي

قبلة وفاء

فريق النادي الأهلي في الخمسينيات

الحارس اليقظ

فريقي الأهلي والهلال

في استقبال الزعيم احمد بن بيلا

الحارس العملاق

رجل النادي الأهلي وأحد مؤسيسيه

الرياضي المثالي عبد العالي العقيلي

عبد العالي العقيلي ومحمد الخمسي الدورة الاسلامية سنة 1980

مباراة بالملاعب الخمسة سنة 1944