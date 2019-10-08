فشل بيع رسائل كتبها مارسيل بروست في باريس

صفحتان من الرسائل المكتوبة بخط يد مارسيل بروست قبل طرحها في مزاد، 7 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

لم تجد 16 رسالة كتبها الفرنسي مارسيل بروست للصحفي المؤثر رينيه بلوم من يشتريها في مزاد نظمته دار «كريستيز» في باريس الإثنين.

الرسائل التي كتبها بروست لبلوم بين العامين 1913 و1916 والتي كان من المتوقع أن تباع بما يصل إلى 300 ألف يورو، الهدف منها كان أن يحصل على نقد إيجابي ويفوز بأرقى جائزة أدبية في فرنسا، وفق «فرانس برس».

وأظهرت تلك الرسائل المكتشفة كم كان بروست يجهد لكي يشاد بكتبه وتوصف بأنها روائع أدبية.

وأقنع أصدقاء مثل الناقد جان كوكتو وعشيقه لوسيان دوديه ابن الروائي الشهير ألفونس دوديه بذلك لضمان أن كتبه ستحصل على الثناء الذي كان يعتبر أنها تستحقه.

وتقع الرسائل في تسعين صفحة.