مسلسل عن ترامب مقتبس من كتاب المدير السابق لـ«إف بي آي»

الممثل الإيرلندي براندن غليسون في برلين، 15 فبراير 2019 (أ ف ب)

أعلن استوديو «سي بي إس» عن نيته إنتاج مسلسل قصير مستوحى من كتاب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي أقاله ترامب من منصبه وبات من أشرس منتقدي الرئيس الأميركي.

وسيتولى الممثل براندن غليسون تأدية دور الرئيس الأميركي، وفق ما كشف الاستوديو عبر حسابه في «تويتر»، بحسب «فرانس برس».

واشتهر الممثل الإيرلندي (64 عاما) الذي رشح مرات عدة لجوائز «غولدن غلوب» بأدائه المميز لوينستون تشرشل في «إنتو ذي ستورم» (2009)، في حين سيلعب الممثل الأميركي جيف دانييلز المرشح أيضا لجوائز «غولدن غلوب» دور جيمس كومي.

ولم تكشف بعد مجموعة «سي بي إس» عن موعد عرض هذا المسلسل ولا عن القناة المعتمدة لبثه.

صدر «إيه هاير لوياليتي» في 17 أبريل 2018، وهو كان من أول الكتب التي كشفت عن كواليس إدارة الرئيس ترامب.

ووصف فيه المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ترامب بالشخص الأناني وغير النزيه، مشبها الوسائل التي يلجأ إليها بتلك التي يستخدمها زعماء المافيا.

وبيعت أكثر من مليون نسخة من هذا الكتاب في الولايات المتحدة.

وأقال ترامب كومي (58 عاما) في التاسع من مايو 2017 في وقت كانت أجهزة الأخير تحقق في علاقات محتملة بين طاقم حملة دونالد ترامب وموسكو.