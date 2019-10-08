تعميد أطفال كيم كارداشيان في أرمينيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 10:37 صباحا
كيم كارداشيان خلال زيارة إلى أرمينيا بلد أجدادها في 7 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

خلال زيارتها بلد أجدادها، أحيت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، مراسم معمودية أطفالها الأربعة في أرمينيا.

وأقيمت المراسم في كاتدرائية إتشميادزين، كبرى كاتدرائيات البلد، الإثنين، على بعد حوالي عشرين كيلومترا عن العاصمة يريفان، حسب «فرانس برس».

وارتدت كيم للمناسبة فستانا ضيّقا رملي اللون، وقصدت الكاتدرائية برفقة أولادها الأربعة المولودين بين 2013 و2019 وشقيقتها كورتني، في حين تغيب زوجها مغني الراب كانييه ويست عن هذه المراسم. وبعد المراسم، شاركت النجمة في صور سيلفي التقطها معها معجبون محتشدون في الخارج.

وهي الزيارة الأولى لكيم كارداشيان إلى أرمينيا، منذ مشاركتها سنة 2015 في مراسم إحياء الذكرى المئوية للإبادة الأرمينية.

وتواصل النجمة الأميركية زيارتها الثلاثاء، ومن المرتقب أن تلقي خطابا خلال المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات.

وهاجر أجداد كارداشيان من ناحية الأب من أرمينيا إلى الولايات المتحدة هربا من الفظائع التي ارتكبت في بلدهم بين 1915 و1917.

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