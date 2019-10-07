لبلبة ترأس إحدى لجان التحكيم في «الإسكندرية السينمائي»

ترأس لبلبة لجنة تحكيم مسابقة «نور الشريف» للأفلام العربية الطويلة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت إدارة مهرجان «الإسكندریة السينمائي لدول البحر المتوسط» تولي الفنانة المصرية لبلبة رئاسة لجنة تحكيم مسابقة «نور الشريف» للأفلام العربية الطويلة، وجاء ذلك استنادًا للتاريخ الفني الكبير الذي تتمتع به، التي سبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية، و16 مهرجانًا عربيًّا أيضًا، كما حصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة من أهمها جائزة «بينالي السينما العربية» من معهد العالم العربي في باريس، والجائزة نفسها في مهرجان «كل أفريقيا» بكيب تاون - جنوب أفريقيا العام 1996 عن دورها في فيلم «ليلة ساخنة».

وتضم لجنة التحكيم أيضًا المنتج التونسي علي الزعيم، الذي عمل كنائب لوزير الثقافة ورئيس مكتب السينما بتونس والمدير السابق لمهرجان «قرطاج» لأكثر من 8 دورات حقق خلالها نجاحًا ملحوظًا، والفنانة المغربية فاطمة خير التي قدمت عديد الأدوار في المسلسلات والأفلام، وحصلت من خلالها على عديد الجوائز كأحسن ممثلة في مهرجانات «دمشق» و«جوهانسبرغ» و«البحرين» و«خريبكة»، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في عديد المهرجانات الدولية والمحلية.

اللجنة تضم أيضًا الفنان والمخرج العراقي جمال أمين الحسني الذي عمل في عديد المؤسسات الفنية الدولية كمخرج وممثل ومونتير ومصور، وحصل على عديد الجوائز المحلية والدولية مثل الجائزة الفضية في مهرجان «القاهرة الدولي للإذاعة والتلفزيون» العام 1997، وجائزة أوسكار أفضل ممثل العام 2016 من مهرجان «كام السينمائي» في البرازيل، والجائزة نفسها من مهرجان «القدس السينمائي» العام 2017 عن فيلم «الكعكة الصفراء».

والفنانة السورية ليلى جبر، التي سبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم في عديد المهرجانات، وقدمت عديد الأدوار المهمة في التلفزيون والسينما، ومن البحرين الناقدة منصورة الجمري التي تشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للسينما، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في عديد المهرجانات الدولية والمحلية مثل مهرجان «دبي السينمائي الدولي».

والمخرجة السودانية سارة جاد الله جبارة، التي تخرجت في معهد القاهرة للسينما العام 1984، وأخرجت عددًا من أفلام الرسوم المتحركة للتلفزيون السوداني، والوثائقية، كما أخرجت فيلمين روائيين هما «مسكون» و«عابد النور». وآخر أفلامها الروائية القصيرة بعنوان «البؤساء»، وشاركت في عديد المهرجانات الدولية مثل مهرجانات «زنجبار» و«نيجيريا» و«كمبالا».

ويعقد مهرجان «الإسكندریة»، مؤتمرًا صحفيًّا، ظهر الإثنين، بأحد فنادق المنتزه بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل دورته الـ 35، المقامة في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري.