«جوكر» في صدارة شباك التذاكر

تصدر فيلم جوكر من إنتاج وورنر براذرز شباك التذاكر في أميركا الشمالية (أ ف ب)

تصدر فيلم «جوكر» من إنتاج «وورنر براذرز» شباك التذاكر في أميركا الشمالية رغم الجدل القائم حول محتواه العنيف، وجمع إيرادات بلغت 93.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويشارك في هذا الفيلم جواكين فينيكس الذي يؤدي دور البطولة فيه، ونشرت شرطة لوس أنجليس المزيد من عناصرها حول دور السينما التي بدأت عرض الفيلم بسبب المخاوف المتزايدة بشأن محتوى الفيلم العنيف، وفقا لوكالة فرانس برس.

فقد أطلق هذا الفيلم الذي أخرجه تود فيليبس بعد سبع سنوات على مقتل 12 شخصا في أورورا في ولاية كولورادو عندما فتح مسلح النار على الجمهور أثناء عرض فيلم باتمان «ذي دارك نايت رايزز»، وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة «أبومنبل» بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، ويروي قصة مراهقة وأصدقائها يعملون على مساعدة شاب اسمه إيفرست على الالتحاق بعائلته مجددا والهروب من براثن رجل غني ينوي القبض عليه.

واحتل المرتبة الثالثة فيلم «داونتاون آبي» وحقق إيرادات قدرها 8 ملايين دولار، وتدور قصة الفيلم حول الأوساط البورجوازية البريطانية ومستوحى من المسلسل الشهير الذي يحمل العنوان نفسه ويتناول حياة أفراد عائلة بريطانية من الطبقة الراقية والخدم الذين يعملون في دارتهم الفسيحة.

أما في المركز الرابع فجاء فيلم «هاسلرز» الذي يستند لقصة حقيقية حول راقصات تعر يخططن لسرقة زبائنهن الأثرياء في نيويورك التي تعاني انكماشا اقتصاديا، بإيرادات مجموعها 6.3 مليون دولار، وحل في المركز الخامس فيلم الرعب «إت تشابتر 2» مع عائدات قدرها 5.4 مليون دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 - «آد أسترا» مع 4.6 مليون دولار.

7 - «جودي» مع 4.4 مليون دولار.

8 - «رامبو: لاست بلاد» مع 3.6 مليون دولار.

9 - «وور» مع 1.6 مليون دولار.

10 - «غود بويز» مع 900 ألف دولار.