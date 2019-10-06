دورة ثقافية لطلاب مدارس غدامس

دورة ثقافية لطلاب مدارس غدامس (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة غدامس، السبت، دورة تدريبية بعنوان «أقلام مبدعة نحو المستقبل» لطلاب المرحلة الثانوية بالمدينة، لتحفيز الإبداع في المدارس، وتشجيع التفكير النقدي لدى الطلاب.

وتهدف الدورة التدريبية التي يقدمها عدد من المتخصصين في المجالات الأدبية والإعلامية على صقل مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتنمية المهارات الإبداعية لديهم، وحب التعلم والإبداع، وفقا لوكالة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

ويحاضر في الدورة التدريبية التي تستمر على مدى أربعة أيام متواصلة عدد من المتخصصين في المجالات الأدبية والإعلامية، يتناولون خلالها عددا من المواضيع الأدبية والثقافية.

