الموت يغيب رائدة الممثلات السوداوات في التلفزيون الأميركي

ديان كارول إلى جانب الممثل سيدني بواتييه في العام 2005 في نيويورك (أ ف ب)

غيب الموت رائدة الممثلات السوداوات في التلفزيون الأميركي، ديان كارول، والمعروفة عالميا من خلال مسلسل «داينستي» الذي عرض في الثمانينات.

وتوفيت الممثلة والمغنية ديان كارول (84 عاما) في مقر إقامتها في لوس أنجليس، الجمعة، بعد معركة استمرت لسنوات مع سرطان الثدي، وفقا للناطق باسمها، حسب «فرانس برس».

وكانت كارول، التي رشحت لجائزة أوسكار، والتي فازت بجائزة «توني» عن دورها في مسرحية «نو سترينغز»، التي عرضت في برودواي العام 1962، معروفة بأناقتها، إضافة إلى أدائها الرائع في فيلم «جوليا» في العام 1968.

ولدت الراحلة في 17 يوليو 1935 في حي برونكس في نيويورك، وأثبتت أنها مغنية موهوبة في سن مبكرة وعملت عارضة أزياء وشاركت في مسرحيات موسيقية.

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وكان فيلم «جوليا» وراء شهرتها الفعلية في الولايات المتحدة، إذ فازت عن دورها فيه بجائزة «غولدن غلوب» ورشحت لجائزة «إيمي»، وجسدت فيه امرأة سوداء محترفة في عصر كانت فيه الممثلات السوداوات يؤدين أدوارا ثانوية ونمطية عموما، أما مشاركتها في مسلسل «داينستي» فأطلقتها نحو العالمية.

وفي اليوم الأول من تصوير المسلسل، قالت كارول خلال مقابلة صحفية: «أردت أن أكون أول امرأة سوداء تؤدي دورا شريرا على التلفزيون... غالبا ما يطلب من الأقليات خصوصا أن يؤدوا أدوار أشخاص طيبين. وأنا لا أريد أن أؤدي أدوارا كهذه».