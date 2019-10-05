رفض محاكمة واينستين خارج نيويورك

هارفي واينستين ومحاميته دونا روتونو في يوليو 2019 في نيويورك (أ ف ب)

تقدم المخرج هارفي واينستين، بطلب لإجراء محاكمته خارج نيويورك، خشية أن يكون حياد هيئة المحلفين مهددا، لكن محكمة في ولاية نيويورك رفضته، الخميس.

وطلب المنتج الهوليوودي النافذ سابقا أن تقام محاكمته، التي تنطلق في 6 يناير، في منطقتي سافوك أو ألباني شمال نيويورك، وفق «فرانس برس».

وشدد واينستين على أن محاكمته بطريقة عادلة وغير منحازة لا يمكن أن تجرى في نيويورك، ذاكرا خصوصا تأثير التغطية الإعلامية للقضية.

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ورفض قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك الطلب المقدم بعد دراسته، من دون تبرير قرارهم.

ويلاحق مؤسس استوديوهات «ميراماكس» و«ذي واينستين كومباني»، الذي كان لفترة طويلة من أبرز وجوه هوليوود، بتهمة ارتكاب اعتداءين جنسيين في 2006 على منتجة مساعدة تدعى ميمي هايليي، وباغتصاب امرأة لم يكشف عن هويتها العام 2013.