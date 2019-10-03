استقالة بلاثيدو دومينغو بعد مزاعم بسوء السلوك الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 02:48 مساء
استقالة بلاثيدو دومينغو بعد مزاعم بسوء السلوك الجنسي (ارشيفية:انترنت)

استقال مغني الأوبرا الشهير بلاثيدو دومينغو من منصب مدير عام أوبرا لوس أنجليس، قائلًا إن اتهامه بسوء السلوك الجنسي قوض قدرته على الاستمرار في المنصب.

وقال دومينغو في بيان لدار الأوبرا، الأربعاء: «الاتهامات التي وجهت إلي في الصحف في الفترة الأخيرة خلقت مناخا قوض قدرتي على خدمة هذه المؤسسة التي أحبها»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأضاف: «سأوصل العمل على تبرئة ساحتي لكنني قررت أن من مصلحة أوبرا لوس أنجليس أن أستقيل من منصب المدير العام، وأنسحب في الوقت الراهن من أي عروض مستقبلية مقررة».

وكان أكثر من 35 مغنيا وراقصا وموسيقيا ومدرسا للصوت وعاملا بالكواليس قالوا في الفترة الأخيرة إنهم تعرضوا أو شهدوا إساءات يمارسها دومينغو ضد النساء في دور الأوبرا على مدى نحو 30 عاما.

ونفى دومينغو (78 عاما) الاتهامات، لكن دار أوبرا لوس أنجليس قالت في أغسطس إنها ستجري تحقيقا مستقلا، ولم تعلن بعد ما توصل إليه التحقيق، ويتولى دومينغو منصب مدير عام أوبرا لوس أنجليس منذ 2003.

ووصفت أوبرا لوس أنجليس دومينغو، يوم الأربعاء، بأنه «فنان صاحب موهبة فذة وكان القوة الدافعة وراء إقامة أوبرا لوس أنجليس وتطورها».

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