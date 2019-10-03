العثور علي جثمان المغني خوسيه خوسيه في دار جنازة بميامي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 11:06 صباحا
صحفيون أمام دار الجنازة كابايرو ريفيرو في ميامي (أ ف ب)

حدد مكان وجود جثمان المغني المكسيكي الشهير، خوسيه خوسيه، الذي كان مجهولا منذ السبت، في دار جنازة في ميامي في فلوريدا، على ما أعلن نجله، واضعا حدا لحالة ترقب في صفوف محبي «أمير الغناء». 

وأكد خوسيه جويل سوسا لصحفيين حضروا أمام المكان: «إنه هنا، نحن تأكدنا من ذلك، وهم يقومون بالإجراءات اللازمة لتحضيره»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبعد وفاة المغني البالغ 71 عاما، السبت، في أحد مستشفيات ميامي، نشب خلاف عائلي جدير بالمسلسلات المكسيكية، فقد توجه ابنه خوسيه جويل وابنته ماريسول إلى الولايات المتحدة وطلبا من أختهما غير الشقيقة ساريتا رؤية والدهما من دون جدوى.

وبفضل وساطة لقنصل المكسيك اتفق الثلاثة في نهاية المطاف، ليل الثلاثاء، على إقامة مراسم تكريم لوالدهم الجمعة في ميامي، ومن ثم نقل الجثمان إلى مكسيكيو مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء مراسم أخرى، على ما ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية.

وقال نجل المغني صاحب الشعبية الكبيرة في أميركا اللاتينية: «نحن عائلة متحدة لتأدية واجبنا القائم على تنظيم مراسم جنازة وتكريم وحب لوالدنا وأميرنا».

وباع خوسيه خوسيه أكثر من 120 مليون أسطوانة خلال مسيرته التي امتدت على 55 عاما، وكان كثير من أغانيه يعزي القلوب المحطمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الصحفي رشاد الهوني
ثقافة وفن
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
«داخلية الوفاق» تأمر بالقبض على شخصين تهجما على وزير المالية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبب خروج الماء من شكمان سيارتك