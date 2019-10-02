إسبانيا ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي

الممثل هوجو سيلفا (ارشيفية:انترنت)

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اختيار إسبانيا ضيف شرف دورته الخامسة والثلاثين التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان الأربعاء إن المهرجان سيكرم بهذه المناسبة اثنين من نجوم السينما الإسبانية، وهما الممثل هوجو سيلفا وكاتب السيناريو والمخرج كولدو سيرا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وسيتضمن برنامج المهرجان أربعة أفلام إسبانية حديثة هي «مواجهة الرياح» و«الخلية المزدوجة» و«غارق في الحب» و«الذكرى الأولى»، كما سيعرض فيلمين إسبانيين في الافتتاح والختام.

وتنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة في الفترة من الثامن إلى الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق إهداء دورته القادمة للممثلة نبيلة عبيد في تقليد يتبعه منذ عدة سنوات، كما يكرم المهرجان المخرج محمد فاضل، والممثل محمود قابيل.