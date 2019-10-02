نجوى بن شتوان ضمن قائمة جائزة ملتقى القصة القصيرة

نجوى بن شتوان ضمن قائمة جائزة ملتقى القصة القصيرة (فيسبوك)

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت، الثلاثاء، القائمة الطويلة لدورتها الرابعة وضمت 10 مجموعات قصصية من 8 دول عربية بينها ليبيا.

وقالت الجائزة التي ترعاها جامعة الشرق الأوسط الأميركية إنها تلقت هذا العام 209 مجموعات قصصية، من مختلف الدول العربية انتقت منها المجموعات العشر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وضمت القائمة الطويلة مجموعتين من مصر «قميص تكويه امرأتان» لأحمد الدريني و«مدن تأكل نفسها» لشريف صالح، ومجموعتين أيضًا من العراق «سواد» لسعد هادي و«كذلك» لبرهان المفتي.

كما ضمت «احتراق الرغيف» لوفاء الحربي من السعودية و«الأرض المشتعلة» لسحر ياسين ملص من الأردن، و«الساعة الأخيرة» لسفيان رجب من تونس و«صدفة جارية» لنجوى بن شتوان من ليبيا، و«صرخة مونش» لمحمود الرحبي من سلطنة عمان و«الطلبية سي345» لشيخة حسين حليوي من فلسطين.

وتتشكل لجنة تحكيم الجائزة هذا العام برئاسة المترجم الإسباني لويس ميغيل، وعضوية الناقد المصري سعيد الوكيل، والناقد المغربي عبدالرزاق المصباحي، والناقد الأردني رامي أبو شهاب والقاصة الكويتية باسمة العنزي.

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة في الأول من نوفمبر، بينما يقام حفل إعلان وتسليم الجائزة في الأسبوع الأول من ديسمبر بمقر جامعة الشرق الأوسط الأميركية، وتمنح الجائزة التي أُسست في 2015 أكبر قيمة مالية بمجال القصة القصيرة عربيًا تبلغ 20 ألف دولار.