جاستن بيبر يعقد قرانه على هيلي بالدوين للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 10:08 صباحا
جاستن بيبر يعقد قرانه على هيلي بالدوين للمرة الثانية (أرشيفية:انترنت)

عقد المغني الكندي، جاستن بيبر، قرانه على عارضة الأزياء، هيلي بالدوين، للمرة الثانية، الإثنين، في مراسم للأهل والأصدقاء بمنتجع في منطقة ساوث كاليفورنيا.

وقالت مجلة «بيبول» وموقع «إي» لأخبار المشاهير، نقلًا عن مصادر مقربة من الحبيبين، إنهما تبادلا عهود الزواج خلال مراسم دينية، حضرها الأهل ومشاهير، من بينهم المغني إد شيران، ونجمتا تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر، والمغني أشر، والممثل أليك بالدوين، عم هيلي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وذكرت مجلة بيبول أن عقد القران تم عند غروب الشمس في كنيسة بالمنتجع أمام نحو 150 ضيفًا، وأقام بيبر وبالدوين مراسم زواج مدني، بعيدًا عن الأنظار في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

وبدأت علاقة بيبر (25 عامًا) ببالدوين (22 عامًا) خلال مرحلة المراهقة المبكرة، وكانا يترددان على نفس الكنيسة، وأصبحت علاقة الحب بينهما جدية قبل عامين. واشتهر بيبر على مستوى العالم وهو في سن 13 عامًا، لكنه انسحب بعيدًا عن الأضواء، منذ أن قرر فجأة وقف جولته العالمية «بيربوس» العام 2017.

وكتب بيبرعديدا من الرسائل المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث فيها عن معاناته مع الاكتئاب وتعاطي المخدرات وضغوط الشهرة، قائلًا إن الفضل في تعافيه يعود إلى الدين وبالدوين.

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