عرض تابوت مذهب في القاهرة بعد استعادته من نيويورك

تابوت الكاهن «نجم عنخ» معروضا في المتحف القومي للحضارة في القاهرة، 1 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

عرض في المتحف القومي للحضارة بالقاهرة، الثلاثاء، تابوت مذهب للكاهن «نجم عنخ» كان متحف متروبوليتان الأميركي اشتراه قبل أن يكتشف أنه سرق عقب ثورة العام 2011.

وأعادت السلطات الأميركية قبل أسبوع التابوت إلى القاهرة، وخلص تحقيق شارك فيه مسؤولون في إنفاذ القوانين من الولايات المتحدة ومصر وألمانيا وفرنسا إلى أن هذا التابوت، الذي صنع بين العامين 150 و50 قبل الميلاد سرق من منطقة المنيا (جنوب القاهرة)، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس المجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أثناء مراسم أقيمت في المتحف القومي للحضارة، الثلاثاء: «أنا سعيد بأننا تمكنا من استعادة هذه القطعة»، مشيرًا إلى أن التابوت سيخضع «لأعمال ترميم وحفظ».

كذلك، قال القائم بالأعمال الأميركي في القاهرة، توماس غولبرغر، خلال هذه المراسم: «نحن سعداء للغاية بعودة التابوت إلى القاهرة، حيث ينبغي أن يكون وحيث يمكن أن يشاهده ويستمتع به ملايين الناس، الذين يأتون إلى مصر لرؤية إرثها الثقافي الرائع».

هذه القطعة الأثرية المطلية بالذهب التي صنعت للكاهن الكبير كانت معروضة في متحف متروبوليتان، الذي اشتراها في العام 2017. وأوقف المتحف عرضها في فبراير عندما حجزت سلطات نيويورك على الناووس.

وتبين من التحقيقات أن التابوت انتقل بعد سرقته إلى دبي ثم ألمانيا فباريس. واشتراه متحف متروبوليتان من فرنسي يتاجر بالقطع الفنية في مقابل نحو 4 ملايين دولار. واعتذر المتحف العريق في مانهاتن للسلطات المصرية عند تسليم الناووس، الذي يبلغ طوله 1,8 متر.