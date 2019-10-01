وفاة مغنية الأوبرا الأميركية جيسي نورمان

السوبرانو الأميركية جيسي نورمان في مسرح شاتليه في باريس، 3 أكتوبر 2002 (أ ف ب)

توفيت مغنية الأوبرا الأميركية جيسي نورمان التي ذاع صيتها في أنحاء العالم أجمع الإثنين، في نيويورك عن 74 عاما إثر إصابتها بتعفن الدم.

وجاء في بيان صدر عن عائلتها «نعلن بأسى شديد وفاة نجمة الأوبرا العالمية جيسي نورمان».

وأردفت العائلة «نعتز جدا بالنجحات التي حققتها على الصعيد الموسيقي وبكونها مصدر إلهام لكثيرين حول العالم»، وفق «فرانس برس».

وتوفيت المغنية الأوبرالية التي طبعت الأذهان بأدائها النشيد الوطني الفرنسي سنة 1989 في فرنسا إحياء للذكرى المئوية الثانية للثورة، إثر إنتان أصيبت به من جراء مضاعفات إصابة في العمود الفقري تعرضت لها سنة 2015، بحسب ما جاء في البيان.

وأثار نبأ وفاتها سيلا من ردود الفعل المشيدة بذكراها.

وجاء في بيان صدر عن أوبرا «متروبوليتان» في نيويورك حيث أدت الفنانة أكثر من 80 عرضا متنوعا، من فاغنر إلى بولنك مرورا ببارتوك وشونبرغ «يبكي متحف متروبوليتان جيسي نورمان التي كانت من أكبر مغنيات السوبرانو في السنوات الخمسين الأخيرة».

وقال بيتر غيلب، مدير أشهر دار أوبرا في نيويورك «كانت من أبرز الفنانين الذين اعتلوا مسرحنا».

الترانيم التقليدية

ولدت جيسي نورمان في 15 سبتمبر 1945 في مدينة أوغستا في ولاية جورجيا التي كانت في ذاك الحين خاضعة لنظام الفصل العنصري، في كنف عائلة من خمسة أطفال. وهي تعلمت أصول الموسيقى في الكنيسة من خلال تأدية الترانيم التقليدية.

وراحت تستمع في صباها لعروض الأوبرا عبر المذياع، ولا سيما تلك المقدمة في دار «متروبوليتان» التي أصبحت لاحقا إحدى نجماتها.

وقالت سنة 2014 عبر أثير إذاعة «إن بي آر»، «لا أذكر لحظة في حياتي لم أحاول فيها الغناء».

ونالت الشابة السوداء التي عقدت العزم على خوض مجال يهيمن عليه الذكور البيض منحة لتدرس الموسيقى في جامعة «هوارد» في واشنطن.

وأبرمت عقدا سنة 1968 مع دار الأوبرا الألمانية في برلين عندما كانت في الثالثة والعشرين من العمر.

واستقرت في أوروبا حيث فرضت نفسها كأحد أشهر مغنيات السوبرانو وتميزت خصوصا بأدائها أعمال فاغنر.

وعرفت جيسي نورمان بمناصرتها عدّة قضايا اجتماعية، ولا سيما التزامها الدفاع عن الفنانين المنتمين للأوساط المحرومة. وأسست في مسقط رأسها أوغستا مدرسة جيسي نورمان للفنون التي فتحت أبوابها لأطفال الأسر الفقيرة.

وشاركت نورمان الحائزة خمس جوائز «غرامي» واحدة منها على مجمل مسيرتها سنة 2006 في مراسم تنصيب الرئيسين الأميركيين رونالد ريغن وبيل كلينتون، فضلا عن الذكرى الستين لميلاد الملكة إليزابيث الثانية قبل أن يكرمها الرئيس الأميركي باراك أوباما بالميدالية الوطنية للفنون سنة 2009.