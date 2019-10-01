تاناروت يعرض الفيلم البرازيلي «Araby»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 12:13 مساء
تاناروت يعرض الفيلم البرازيلي «Araby» (ارشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما البرازيلي «Araby»، من إنتاج العام 2017، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج جواو دومانس وأفونسو أوتشوا، وبطولة كل من موريلو كالياري، أريستيد دي سوزا، وريناتا كابرال، ورينان روفيدا، وتم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي في العام 2017.

تدور قصة الفيلم حول الصبي أندريه الذي يعيش في حي صناعي في أورو بريتو بالبرازيل بالقرب من مصنع قديم للألمنيوم، يجد في أحد الأيام دفتر ملاحظات من أحد عمال هذا المصنع.

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