محاضرة عن علماء غدامس والتواصل الثقافي

محاضرة عن علماء غدامس والتواصل الثقافي (الهيئة العامة للثقافة)

نظم مكتب الثقافة غدامس، الأحد، محاضرة بعنوان «علماء غدامس» ألقىتها الدكتورة إصلاح أحمد حمودة، بحضور عدد من النساء المثقفات والمهتمات.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض الأول للصناعات التقليدية، الذي نظمه مكتب الثقافة غدامس، بالتعاون مع جمعية «داج جديدن»، وفقا للمكتب الاعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وتحدثت إصلاح في المحاضرة عن علماء مدينة غدامس والتواصل الثقافي عن طريق الرحلات، واستعرضت دور العلماء في التبادل الثقافي والتواصل الحضاري بين ليبيا وبلدان العالم.