«نتفليكس» تحضر موسمًا رابعًا من «سترينغر ثينغز»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 10:38 صباحا
أبطال «سترينغر ثينغز» خلال الترويج للموسم الثالث من المسلسل في باريس، 4 يوليو 2019 (أ ف ب)

أعلنت «نتفليكس» بدء التحضير لموسم رابع من مسلسل «سترينغر ثينغز» الذي يعد أنجح المسلسلات الأصلية من إنتاج منصة البث التدفقي هذه.

وكشفت المجموعة أيضًا إبرام عقد لسنوات متعددة مع الشقيقين دافر مؤلفي «سترينغر ثينغز» بشأن مشاريع مسلسلات وأفلام، وفق «فرانس برس».

وسرعان ما لقي هذا العمل، الذي يستعيد الأجواء السائدة في الثمانينات، نجاحًا باهرًا فور إطلاقه سنه 2016.

وشاهد 40.7 مليون متفرج الموسم الثالث منه الذي طرح على المنصة في مطلع يوليو، خلال الأيام الأربعة الأولى من عرضه، وهو مجموع قياسي بالنسبة إلى «نتفليكس».

وتكثف «نتفليكس» إنتاجاتها الأصلية استعدادًا لإطلاق أربع منصات بارزة للبث التدفقي في أقل من سنة («ديزني» و«آبل» و«وورنر ميديا» و«إن بي سي يونيفرسال»).

ولا تنشر المجموعة أرقامًا عن كلفة إنتاجاتها، لكن كل حلقة من الموسم الثالث لـ«سترينغر ثينغز» كلفت ما بين 6 و8 ملايين دولار، وفق وسائل إعلام متخصصة في هذا الشأن.

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