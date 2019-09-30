توأمة مهرجاني غدامس وبني وليد ضمن اتفاقية مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 02:35 مساء
توأمة مهرجاني غدامس وبني وليد ضمن اتفاقية مشتركة (فيسبوك)

وقعت اتفاقية مشتركة بين مكتب السياحة بني وليد ومكتب السياحة غدامس، ضمن برنامج الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، والضيوف المشاركين في الاحتفالية.

ووقع مدير مكتب السياحة بني وليد السيد عبدالله عبدالرحيم الناكوع، ومدير مكتب السياحة غدامس السيد مصعب بشير مالك على الاتفاقية الرامية إلى تفعيل برامج تنشيط السياحة بين المدينتين، ودعم الجهود الرامية إلى تعزبز دور المقومات والأصول الثقافية والطبيعية في التنمية السياحية، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للسياحة.

وتشمل بنود الاتفاقية تبادل الخبرات في مجال التنمية السياحية، وتوأمة مهرجان غدامس السياحي الدولي، ومهرجان بني وليد السياحي الدولي، وتبادل الزيارات والرحلات السياحية بين المدينتين، وإقامة دورات في مجال السياحة والإرشاد السياحي والحفاظ على الموروث الثقافي.

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