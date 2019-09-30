فنان أميركي يأسف للجدل حول عمل عن ذكرى هجمات باريس

عمل «باقة أزهار التوليب» للفنان الأميركي جيف كونز (أ ف ب)

أعرب الفنان الأميركي جيف كونز عن أسفه لسوء الفهم والجدال حول «باقة أزهار التوليب»، وهو عمل ضخم قدمه لمدينة باريس في ذكرى الهجمات التي هزت العاصمة الفرنسية في العام 2015، وسيدشن الجمعة.

وفي مقابلة مع جريدة «لو فيغارو»، قال كونز نجم الفن المعاصر إنه شعر «بالحزن» بسبب الجدالات التي أثارها هذا العمل الذي اقترح على بلدية باريس بعد سنة من هجمات العام 2015، تكريما للضحايا، وفق «فرانس برس».

وأوضح الفنان أن ثمة الكثير «من سوء الفهم والتضليل» حول العمل، مشيرا إلى أنه لم يختر الموقع المقصود أصلا لوضع «التوليب» قرب ساحة تروكاديرو، بل قَبِل بأحد الأماكن التي اقترحتها عليه بلدية باريس.

وإضافة إلى ذلك، رفض جيف كونز التهجم على عمله باعتباره تجسيدا «لفن صناعي واستعراضي».

وأكد الفنان أن «تلك الأمور لا تمثلني ولا تمثل رؤيتي لنفسي كفنان»، معتبرا أن الفن ليس منافسة والمال ليس دافعه.

وعن معنى «باقة أزهار التوليب»، أمل بأن يكون هذا العمل الذي منح الحقوق المالية لجمعيات ضحايا الهجمات وبلدية باريس وسيلة «للاحتفال بقيمنا المشتركة» ولإثبات أن «الصداقة بين بلدينا (فرنسا والولايات المتحدة) أقوى من أي شيء».