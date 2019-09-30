الإعلان عن إنشاء مركز للمعلومات والتوثيق السياحي في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 01:10 مساء
الإعلان عن إنشاء مركز للمعلومات والتوثيق السياحي في غدامس (فيسبوك)

شارك مركز المعلومات والتوثيق السياحي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الذي أقيم بمدينة غدامس الجمعة.

وقدم مدير مركز المعلومات والتوثيق السياحي، المهندس أسامة فرج الخبولي، عرضا تقديميا حول الاستراتيجية العامة لمركز المعلومات، ودور المعلومات في رسم السياسات ودعم متخذي القرارات، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وضمن برنامج المشاركة أعلن عن إنشاء فرع مركز المعلومات والتوثيق السياحي بمدينة غدامس، يختص بجمع وتوثيق المعلومات وتحليل البيانات ودعم برامج التنمية السياحية في المدينة باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرئيسة في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس يلتقط سيلفي قبل خطابه في الأمم المتحدة