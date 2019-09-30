الإعلان عن إنشاء مركز للمعلومات والتوثيق السياحي في غدامس

الإعلان عن إنشاء مركز للمعلومات والتوثيق السياحي في غدامس (فيسبوك)

شارك مركز المعلومات والتوثيق السياحي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الذي أقيم بمدينة غدامس الجمعة.

وقدم مدير مركز المعلومات والتوثيق السياحي، المهندس أسامة فرج الخبولي، عرضا تقديميا حول الاستراتيجية العامة لمركز المعلومات، ودور المعلومات في رسم السياسات ودعم متخذي القرارات، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وضمن برنامج المشاركة أعلن عن إنشاء فرع مركز المعلومات والتوثيق السياحي بمدينة غدامس، يختص بجمع وتوثيق المعلومات وتحليل البيانات ودعم برامج التنمية السياحية في المدينة باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرئيسة في ليبيا.