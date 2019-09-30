السعودية داليا مبارك تطرح ألبوم «في حياتك مستحيل» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 12:39 مساء
المطربة السعودية داليا مبارك (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة السعودية داليا مبارك ألبوما غنائيا جديدا حمل عنوان «في حياتك مستحيل» تعاونت في ألحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي.

وحملت الأغنيات الخمس في الألبوم تعاونات مع مجموعة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، حيث قامت الشاعرة العالية بكتابة كلمات الأغنيتين «في حياتك مستحيل» و«لاطحت من عيني»، وقام بتوزيعهما هشام السكران، بينما حملت الأغنية الثالثة بالألبوم «أبد ماهو عشاني» كلمات الشاعر «قوس» وتوزيع موسيقي لخالد عز، والذي قام بتوزيع الأغنية الرابعة بالألبوم «تمر البال» بعد أن كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وحملت الأغنية الخامسة عنوان «وينك الليلة» كتبها الشاعر الجادل وقام بتوزيعها هشام السكران، وقام بعملية المكساج والماستر لجميع الأغنيات المهندس جاسم محمد.

وأعربت داليا مبارك عن سعادتها بالتعاون الذي جمعها من ناحية الألحان مع الملحن ياسر بو علي، واصفة ألحانه الأغنيات بـ«العبقرية» والمختلفة والمتميزة في سيناريو اللحن بأغنية عن أخرى، مؤكدة تفاؤلها الكبير بهذه الأغنيات ووصولها إلى مسامع الجمهور بأقرب وقت، مظهرة حماسها الشديد لتقديم هذه الأغنيات مباشرة أمام الجمهور بالحفلات الغنائية في السعودية وخارجها.

كما قامت الشركة المنتجة الألبوم «تيونز» بعمل مونتاج فني كرتوني لجميع أغنيات الألبوم التي عرضت عبر قناة داليا مبارك الرسمية على «يوتيوب».

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