معرض للصناعات التقليدية والحرفية في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 11:06 صباحا
معرض للصناعات التقليدية والحرفية في غدامس (فيسبوك)

افتتح رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، وعميد بلدية غدامس قاسم المانع، ومدير مكتب الثقافة غدامس أحمد مالك، الجمعة، المعرض الأول للصناعات التقليدية والحرفية.

نظم المعرض الذي حمل شعار «السياحة والوظائف، نحو مستقبل أفضل للجميع»، كل من مكتب الثقافة غدامس بالتنسيق مع جمعية داج جديدن بغدامس، ضمن فعاليات اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف يوم 27 سبتمبر من كل عام، واستمر المعرض لمدة يومين، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة. 

وضم المعرض الذي أقيم في بيت الشباب بمدينة غدامس عددا من الأجنحة قدمت عروضا للتراث الثقافي المادي اشتملت على منتوجات غزل الصوف والمنسوجات، بالإضافة إلى الحرف اليدوية، والصناعات الجلدية ومشتقات النخيل والتطريز والحلي والصناعات الفخارية، وقدم بالمعرض أيضا مجموعة من العروض التراثية أداها أطفال المدينة.

معرض للصناعات التقليدية والحرفية في غدامس (فيسبوك)
معرض للصناعات التقليدية والحرفية في غدامس (فيسبوك)
معرض للصناعات التقليدية والحرفية في غدامس (فيسبوك)
معرض للصناعات التقليدية والحرفية في غدامس (فيسبوك)
معرض للصناعات التقليدية والحرفية في غدامس (فيسبوك)
معرض للصناعات التقليدية والحرفية في غدامس (فيسبوك)
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